



России пришлось оправдываться перед Китаем

Министерство иностранных дел России оправдалось перед Китаем из-за отказа во въезде пяти гражданам КНР.



Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сделал официальное заявление по этому поводу.



"Случай, который имел место в Астрахани, находится вне политического контекста. Уверен, что произошедшее никоим образом не скажется на общем состоянии двусторонних отношений. Представляется, что раздувание шумихи выгодно сугубо нашим общим недоброжелателям, пытающимся вбить клин в дружбу РФ и Китая", — оправдался Зайцев.



Это он сделал в ответ на требование китайского посольства объяснить ситуацию, почему в конце июля в Россию не впустили пятерых китайцев. Их допрашивали несколько часов, после чего отказали во въезде.