



Россия должна пожалеть о предательстве: Между РФ и Ираном разгорелся скандал

Между Россией и Ираном разгорелся дипломатический скандал. Тегеран потребовал от Москвы пересмотреть позицию по поводу принадлежности островов в Ормузском проливе, на которые претендуют Иран и ОАЭ.



Как пишет Iran International, Москва по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива поддержала инициативу ОАЭ по проведению переговоров об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Иран считает их своей неотъемлемой частью и отказывается от диалога по этому вопросу.



Министерство иностранных дел Ирана вызвало российского посла Алексея Дедова из-за позиции Москвы. Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и официальный представитель правительства Али Бахадури выразили свое недовольство заявив, что Иран “не будет идти на уступки своим национальным интересам и территориальной целостности”.



“Эти острова навсегда принадлежат Ирану, и такие заявления противоречат дружеским отношениям между Ираном и его соседями”, – отметил Нассер Канаани, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана.



В 1971 году Великобритания, которая контролировала острова, вывела войска из Персидского залива, после чего были образованы Объединенные Арабские Эмираты. Однако тогдашнее имперское правительство Ирана решило вернуть то, что считалось исторически иранскими территориями. В ноябре того же года, за два дня до провозглашения независимых ОАЭ, Мохаммад Реза Шах послал иранский флот для обеспечения контроля над всеми тремя островами. Иранские вооруженные силы по-прежнему присутствуют на островах, при этом только на острове Абу-Муса проживает несколько тысяч человек.



“Дипломаты МИД не должны думать, что этот эпизод закончится вызовом посла России. Нам нужно основательно пересмотреть наши политические отношения с Россией и заставить российских государственных деятелей пожалеть о своем предательстве иранского народа”, – говорится в заявлении консервативной газеты “Джомхури Ислами”, которую ранее возглавлял Али Хаменеи до сих пор принимающий участие в ее деятельности.



В газете также отметили, что дипломатический шаг России еще раз подтвердил правоту противников сближения с Россией в иранском правительстве, отметив, что “Россия и Китай всегда готовы подорвать международные нормы и этические правила во имя своих интересов”.



В декабре посол Китая также был вызван в Тегеран после того, как Пекин поддержал “все усилия, включая инициативу и стремления ОАЭ достичь мирного решения вопроса о трех островах через двусторонние переговоры в соответствии с правилами международного права и разрешить этот вопрос в соответствии с международной законностью”.