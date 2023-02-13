



"Роскомнадзор" запустил систему для поиска экстремизма и ЛГБТ-пропаганды в сети

Главный радиочастотный центр ГРЧЦ, подчиненный "Роскомнадзору", объявил о запуске в России системы “Окулус”, которая в автоматическом режиме занимается поиском в интернете запрещенного законодательством фото- и видео-контента. Как утверждают в ведомстве, “Окулус” “автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ“.



Ранее сотрудники ГРЧЦ анализировали такой контент преимущественно вручную, в среднем обрабатывая 106 изображений и 101 видео в день.

"Окулус“ будет анализировать более 200 тысяч изображений в сутки – со скоростью около трех секунд на одно изображение, говорится в пресс-релизе центра.



В ноябре 2022 года хакерская группировка "Киберпартизаны“ из Беларуси взломала внутреннюю сеть ГРЧЦ, скачав более двух терабайтов документов и писем сотрудников ведомства. Из утечки стало известно, что нейросеть "Окулус“ также обучают искать оскорбления Владимира Путина, например, по таким описаниям, как "Путин в образе краба“, или "Президент в образе Гитлера“.



В презентации "Окулуса“ также говорится, что нейросеть будет не только „распознавать массовые скопления людей“ в контексте призывов на митинги или к свержению власти, но и распознавать лица отдельных людей – "учитывая наличие бороды или маски, определять возраст“.