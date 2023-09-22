



Росгвардии разрешат иметь "добровольческие формирования"

В Госдуму России внесут законопроект, позволяющий включать в Росгвардию "добровольческие формирования" на фоне слухов о том, что "Группа Вагнера" ​​действует вместе с вышеупомянутой российской нацгвардией. Об этом пишет ISW.



Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что депутаты Госдумы и Совета Федерации планируют 22 сентября внести законопроект, предусматривающий включение добровольческих формирований в состав Росгвардии.



Хинштейн заявил, что законопроект распространяет на Росгвардию все ранее установленные полномочия и механизмы Минобороны РФ, поскольку Росгвардия "выполняет аналогичные задачи" на войне в Украине. По его словам, решение о добровольческих формированиях Росгвардии будет принимать президент России.



Известно, что часть наемников "Вагнера" ​​уже тесно сотрудничает с Росгвардией, чтобы вернуться к войне в Украине. Глава Росгвардии Виктор Золотов встретился с сыном погибшего Евгения Пригожина Павлом и командиром “Вагнер” Антоном Елизаровым, известный под позывным "Лотос", и обсудил "сохранение" Вагнера.