



Рони Альшейх рекомендует юридическому советнику сделку с правосудием

Бывший начальник полиции Израиля Рони Альшейх “не исключает” возможности того, что в расследовании дел против Нетаниягу были провалы, но заявляет: "Я знаю людей, которые вели расследование по делу Нетаниягу, и у них чистые руки настоящих государственников".



В интервью 12-му каналу Альшейх сказал, что "как гражданин, я рекомендую юридическому советнику правительства пойти на сделку с Нетаниягу о признании вины. Наша демократия еще не готова к судебному преследованию действующего премьер-министра".



Слова Альшейха прозвучали на фоне драмы, развернувшейся сегодня утром в окружном суде Иерусалима на этапе дачи показаний по делу Нетаниягу. Давид Шаран, бывший руководитель аппарата Нетаньяху, в начале своих показаний резко обрушился на прокуратуру и полицию. "Я чувствую себя под угрозой, меня атаковали и преследовали", - заявил он - еще до того, как был задан хоть один вопрос.

