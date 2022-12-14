



Рони Альшейх: "Направление Бен-Гвира представляет опасность"

Бывший начальник полиции Израиля Рони Альшейх раскритиковал так называемый "Закон Бен-Гвира", который позволит назначенному министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру принимать решения, касающиеся полиции. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Направление, которое ведет Бен Гвир, представляет огромную опасность для личной безопасности в Государстве Израиль. Он верит, что у него все получится, я хочу сказать ему кое-что новое: он не понимает, как это сделать", - заявил Альшейх.



Альшейх сказал, что если бы договоренности между Нетаниягу и Бен-Гвиром имели место во время его пребывания в должности, он бы не согласился оставаться на своем посту.



"Если бы это осуществилось, я бы ушел в отставку. Я не согласился бы быть комиссаром политической партии. Я знаю, что говорит закон, и опасность очень проста ... Я могу гарантировать, что он достигнет результата, противоположного тому, что он ищет в отношении личной безопасности. Я стараюсь быть практичным, а не политическим, потому что Бен-Гвир меня не интересует", - отметил экс-начальник полиции.