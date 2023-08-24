



Ронен Бар: Привлечение ШАБАКа к борьбе с криминалом сделает Израиль другим

Во время специальных слушаний 23 августа Комитета Кнессета по борьбе с преступностью в арабском секторе глава ШАБАКа Ронен Бар выступил с предупреждением об использовании агентства внутренней безопасности для борьбы с организованной преступностью и его последствиях для характера Государства Израиль.



“Государство, которое использует свою службу внутренней безопасности для решения каждой сложной проблемы, превратится в другое государство”, – заявил Бар депутатам.



В итоге Комитет постановил, что “ШАБАК будет помогать полиции в операциях против криминала относительно выборов в местные муниципалитеты”.