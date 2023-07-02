



Ронен Бар поддерживает рост роли ШАБАКа против преступности в арабском обществе

Глава ШАБАКа Ронен Бар выступает за то, чтобы агентство играло более широкую роль в борьбе с преступностью в арабском обществе, но без изменения действующих законов, касающихся ШАБАК.



Бар заявил об этом в ходе церемонии награждения сотрудников агентства, которая состоялась на этой неделе в резиденции президента.



В частности, ШАБАК будет более активно участвовать в расследовании дел, находящихся на границе между криминалом и национализмом.

