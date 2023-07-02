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Ронен Бар поддерживает рост роли ШАБАКа против преступности в арабском обществе
02.07.2023 10:36 Ирина Демьянова

Ронен Бар поддерживает рост роли ШАБАКа против преступности в арабском обществе

Глава ШАБАКа Ронен Бар выступает за то, чтобы агентство играло более широкую роль в борьбе с преступностью в арабском обществе, но без изменения действующих законов, касающихся ШАБАК.

Бар заявил об этом в ходе церемонии награждения сотрудников агентства, которая состоялась на этой неделе в резиденции президента.

В частности, ШАБАК будет более активно участвовать в расследовании дел, находящихся на границе между криминалом и национализмом.
 

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