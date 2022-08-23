



Рон Просор вступил в должность посла Израиля в Германии

Израильский дипломат Рон Просор вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, и официально вступил в должность нового посла Израиля в Германии.



Об этом сообщает JNS.



Ранее Рон Просор занимал должность посла Государства Израиль в Великобритании, а также был послом Израиля в ООН.



В офисе президента Германии заявили, что Штайнмайер убежден, что с Просором как дипломатом "особая дружба между Израилем и Германией может получить дальнейшее развитие".



Ранее в этом месяце бывший пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт вступил в должность посла Германии в Израиле.