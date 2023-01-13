



Рон Хульдаи готов грудью броситься на водомет

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива-Яффо, сегодня вечером 13 января в интервью 12-му каналу атаковал министра юстиции Ярива Левина за планы реформы судебной системы.



Хульдаи спросили: “Будете ли вы участвовать в завтрашней демонстрации?”



"Безусловно. Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит на политическом уровне. Я считаю, что в демократических странах это способ показать явное недовольство. Я также буду призывать всех, кому небезразлично государство Израиль и его демократическая природа, быть там".



"Организаторы боятся, что полиция обойдется с ними суровой рукой, силой и принуждением"



"Если выкатят водометы, я буду стоять перед ними", - пообещал Хульдаи. "Вы не можете продолжать говорить "это будет и это будет" - не позволяйте им запугать вас, никогда не было правительства, которое противостояло бы протестующей толпе, протест - это краеугольный камень демократии".

