Новости » Политика
13.01.2023 21:02 Аркадий Бочаровский

Рон Хульдаи готов грудью броситься на водомет

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива-Яффо, сегодня вечером 13 января в интервью 12-му каналу атаковал  министра юстиции Ярива Левина за планы реформы судебной системы.

Хульдаи спросили: “Будете ли вы участвовать в завтрашней демонстрации?”

"Безусловно. Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит на политическом уровне. Я считаю, что в демократических странах это способ показать явное недовольство. Я также буду призывать всех, кому небезразлично государство Израиль и его демократическая природа, быть там".
 
"Организаторы боятся, что полиция обойдется с ними суровой рукой, силой и принуждением"

"Если выкатят водометы, я буду стоять перед ними", - пообещал Хульдаи. "Вы не можете продолжать говорить "это будет и это будет" - не позволяйте им запугать вас, никогда не было правительства, которое противостояло бы протестующей толпе, протест - это краеугольный камень демократии".
 

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