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Рон Хульдаи: Биби, а не я  привозил мигрантов в Тель-Авив автобусами
22.10.2022 15:17 Аркадий Бочаровский

Рон Хульдаи: Биби, а не я  привозил мигрантов в Тель-Авив автобусами

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи комментируя проблему с незаконными африканскими мигрантами заявил: “Биби привез мигрантов на автобусах и высадил их в центре Тель-Авива, а не я. Он постоянно обещает вам, что вышвырнет их из страны, и ничего не делает. Я должен заботиться о них, потому что они люди".

Хульдаи продолжил: : "Государство Израиль должно было создать политику равномерного распределения мигрантов  по всему Израилю, дать им временный статус, чтобы они могли жить здоровой жизнью".

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