



Рон Хульдаи: Биби, а не я привозил мигрантов в Тель-Авив автобусами

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи комментируя проблему с незаконными африканскими мигрантами заявил: “Биби привез мигрантов на автобусах и высадил их в центре Тель-Авива, а не я. Он постоянно обещает вам, что вышвырнет их из страны, и ничего не делает. Я должен заботиться о них, потому что они люди".



Хульдаи продолжил: : "Государство Израиль должно было создать политику равномерного распределения мигрантов по всему Израилю, дать им временный статус, чтобы они могли жить здоровой жизнью".