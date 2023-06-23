



Рон ДеСантис об отсутствии приглашения Нетаниягу в Белый дом: это позор

Губернатор Флориды и кандидат в президенты от республиканцев в 2024 году Рон ДеСантис в интервью газете Israel Hayom раскритиковал президента Джо Байдена за то, что он не пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Белый дом.



“Это позор, — сказал ДеСантис журналисту, имея в виду тот факт, что нынешний президент США еще не пригласил Нетаниягу с тех пор, как последний вступил в должность более семи месяцев назад. - Отношения должны быть железными. У нас нет лучшего союзника на Ближнем Востоке, и у нас есть культурные и религиозные связи с Государством Израиль. Было бы ошибкой поворачиваться спиной к Израилю”.



“Это часть их (администрации Байдена) отношения к миру, они предпочитают склоняться перед Ираном, чем встать рядом с нашими союзниками. Моя позиция заключается в том, что как президент у нас будут очень прочные отношения с Израилем, и это то, чем американцы могут гордиться”, - подчеркнул ДеСантис.



На вопрос, что он будет делать против Ирана и его ядерной программы, губернатор ответил: “Соглашение Обамы-Хаменеи было полной катастрофой. Байден пытается возродить его. Когда вы идете на уступки Ирану, они используют деньги для производства оружия. Вы должны оказать давление на Иран и сделать так, чтобы он понял, что следование выбранному им направлению будет иметь для него плохие экономические, политические и даже военные последствия”.



Губернатор добавил: “Единственное, что они понимают, это сила. Быть добрым к иранцам не получится. Мы [администрация ДеСантиса] поддержим Израиль и будем занимать гораздо более сильную позицию в отношении Ирана”.

