



Рон Дермер: Соглашение с Саудовской Аравией может стать "обратным 11 сентября"

Соглашение с Саудовской Аравией может дать эффект, "обратный 11 сентября". Об этом заявил министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер в интервью Semafor 20 сентября.



По его словам, если террористическая атака и ответные действия Америки привели к двум десятилетиям подозрительности и конфликта между США и арабским миром, то заключение соглашения между израильтянами и саудовцами может восстановить власть и престиж Вашингтона в регионе.



Новое глобальное соперничество США с Китаем и война в Украине придают этому вопросу особую актуальность. Региональный враг Саудовской Аравии и Израиля – Иран – тесно связан с российскими военными действиями, а Китай помогает поддерживать российскую экономику.