



Рон Дермер примет участие в переговорах между Израилем и Саудовской Аравией

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер собирается вылететь в Белый дом по указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу на следующей неделе в рамках продолжающихся усилий по достижению при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией , сообщила Walla в пятницу вечером.



Визит Дермера совпадает по времени с переговорами Вашингтона с Саудовской Аравией об установлении дипломатических отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом.



Министр по стратегическим вопросам вылетит на следующей неделе, 17 августа, для переговоров с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также посланником по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком и специальным посланником США по международным энергетическим вопросам Амосом Хохштейном, сообщило издание со ссылкой на трех неназванных израильских и американских высокопоставленных чиновников.



Отчет о предстоящей поездке Дермера в Белый дом также появился после статьи министра иностранных дел Эли Коэна в Wall Street Journal , в которой он утверждал, что США должны дать Саудовской Аравии гарантию защиты от иранской ядерной агрессии в рамках соглашения о нормализации отношений с Израилем.



Если Иран создаст ядерное оружие, “это почти наверняка спровоцирует региональную гонку ядерных вооружений”, а Саудовская Аравия, страны Персидского залива, Египет и Турция рассматривают возможность сделать то же самое и “потенциально погрузить весь Ближний Восток в конфликт”, написал Коэн.



