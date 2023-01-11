



Рон Дермер: Израиль будет самым важным союзником США

Израиль будет самым важным союзником Соединенных Штатов Америки в 21 веке.



По данным The Jerusalem Post, об этом сказал министр по стратегическим вопросам Рон Дермер на мероприятии в Майами.



Он подчеркнул, что выделил для своего министерства три приоритета: Соглашения Авраама, Иран и отношения с США. В частности, Дермер подчеркнул, что самым важным приоритетом будет помешать Ирану достичь его цели - "уничтожить Еврейское Государство".



"Второй приоритет — посмотреть, сможем ли мы расширить круг мира. Мы смогли достичь мира в 2020 году благодаря партнерству, которое у нас было с предыдущей администрацией и послом Дэвидом Фридманом", - сказал он, отметив, что вместе с Биньямином Нетаниягу надеется расширить количество стран, которые подпишут Соглашения Авраама.



Третьим приоритетом он назвал существенное расширение и укрепление двусторонних отношений с Вашингтоном.



"Некоторые из вас слышали, как я говорил это раньше, на протяжении многих лет я считаю, что Израиль будет самым важным союзником Соединенных Штатов в 21 веке. И мне поручено посмотреть, как мы можем ускорить этот процесс", - отметил он.