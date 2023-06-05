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Роман Задоров подаст гигантский иск к Государству Израиль
05.06.2023 09:44 Аркадий Бочаровский

Роман Задоров подаст гигантский иск к Государству Израиль


Газета Маарив сообщает о том, что  Роман Задоров подаст иск о компенсации от государства

Решение принято после того, как в марте прошлого года Роман Задоров был оправдан по обвинению в убийстве Таир Рада в Кацрин в 2006 года.

Глава судебной коллегии, судья Ашер Кола, объяснил, что "не было доказано без всяких разумных сомнений, что Задоров является убийцей", и добавил, что "редкое совпадение в сочетании с халатностью полиции привело к ошибке с личностью Задорова".
 

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