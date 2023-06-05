



Роман Задоров подаст гигантский иск к Государству Израиль



Газета Маарив сообщает о том, что Роман Задоров подаст иск о компенсации от государства



Решение принято после того, как в марте прошлого года Роман Задоров был оправдан по обвинению в убийстве Таир Рада в Кацрин в 2006 года.



Глава судебной коллегии, судья Ашер Кола, объяснил, что "не было доказано без всяких разумных сомнений, что Задоров является убийцей", и добавил, что "редкое совпадение в сочетании с халатностью полиции привело к ошибке с личностью Задорова".

