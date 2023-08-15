



Рокировка. Что пообещал Рон Хульдаи Асафу Замиру



Бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, бывший заместитель мэра Тель-Авива Асаф Замир недавно рассказал о сделке, которую ему предложил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.



Хульдаи пытался заручиться поддержкой Замира в схватке за пост мэра Тель-Авива с Орной Барбивай.



Хульдаи сказал Замиру: “Поддержите меня, а в последний год каденции я уйду на пенсию и сделаю так, чтобы тебя назначили мэром”.



По закону, если мэр уходит в отставку в последний год, выборы не проводятся, а замену ему выбирает городской совет.