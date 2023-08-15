Новости » Политика
Рокировка. Что пообещал Рон Хульдаи Асафу Замиру
15.08.2023 09:20 Аркадий Бочаровский

Рокировка. Что пообещал Рон Хульдаи Асафу Замиру

  
Бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, бывший заместитель мэра Тель-Авива  Асаф Замир недавно рассказал о сделке, которую ему предложил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Хульдаи пытался заручиться поддержкой Замира в схватке за пост мэра Тель-Авива с Орной Барбивай.
 
Хульдаи сказал Замиру: “Поддержите меня, а в последний год каденции я уйду на пенсию и сделаю так, чтобы тебя назначили мэром”.

По закону, если мэр уходит в отставку в последний год, выборы не проводятся, а замену ему выбирает городской совет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы