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Рои Нойман: придется наращивать масштабы протестов
12.07.2023 08:11 Аркадий Бочаровский

Рои Нойман: придется наращивать масштабы протестов

Рои Нойман, один из лидеров акции протеста выступил с заявлением о дальнейших намерениях противников реформ.

Рой Нойман, один из лидеров акции протеста: "Нам ясно, что предстоит две очень трудные недели, в течение которых будут пытаться принять неприемлемый закон, превращающий государство Израиль в диктатуру. Нам придется еще больше выходить на демонстрации, чтобы остановить его - для этого необходимо мобилизовать всех граждан, иногда брать отгулы, выходить с флагом и блокировать дороги".

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