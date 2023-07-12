



Рои Нойман: придется наращивать масштабы протестов

Рои Нойман, один из лидеров акции протеста выступил с заявлением о дальнейших намерениях противников реформ.



Рой Нойман, один из лидеров акции протеста: "Нам ясно, что предстоит две очень трудные недели, в течение которых будут пытаться принять неприемлемый закон, превращающий государство Израиль в диктатуру. Нам придется еще больше выходить на демонстрации, чтобы остановить его - для этого необходимо мобилизовать всех граждан, иногда брать отгулы, выходить с флагом и блокировать дороги".