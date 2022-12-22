



Рогозина обвинили в потере бдительности

Обстрел гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке произошел из-за присутствия там экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он праздновал в кафе свое 59-летие.

По мнению члена Комитета Госдумы по обороне Евгения Лебедева, ВСУ знали о том, где находятся высокопоставленные российские и местные чиновники.



«Надо самим быть уже мудрее. На войне как на войне. А мы думаем, что если с передовой отъехали, то можно уже спокойно жить», - посетовал парламентарий.

Информацию о собрании могли передать Киеву сторонники украинского режима, либо кто-то из присутствовавших не выключил телефон.



«Там тоже службы не дремлют. Сколько угодно вариантов может быть. Но то, что это не произошло случайно - это 100%» - подчеркнул Лебедев.