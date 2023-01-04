Рогозин требует вручить осколок, извлеченный из его спины президенту Макрону
Дмитрий Рогозин предоставил RT фото извлечённого из его спины осколка от гаубицы CAESAR — он отправил его послу Франции в России.
Фрагмент, извлечённый врачами, пробил Рогозину правое предплечье и застрял в одном из шейных позвонков в миллиметре от спинного мозга.
«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе.
Все наши жертвы — на вашей совести, равно как и появление на карте Европы фашистской Украины на вашей совести», — написал он в сопроводительном письме.
Рогозин получил ранение 21 декабря в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке. Позже экс-главу «Роскосмоса» успешно прооперировали в подмосковном госпитале.