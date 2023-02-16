



Родственник Бахарав-Миара: Дуди Амсалем - жалкий раб Биби и Сары





Родственник юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара Рафи Миара атаковал министра Амсалема, который утверждает, что большинство избирателей правого крыла "работают на левых в домах и убирают сады".



Рафи Миара, шурин юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, написал в Facebook: “Амсалем, ты никогда не достигнешь моих лодыжек и лодыжек тысяч таких же, как мы, мизрахим", - написал Миара.



"Это мой ответ Дуди Амсалему, человеку, полному чувства неполноценности и ненависти к братьям, рабу Сары и Биби", - написал Миара в посте на Facebook и приложил фотографии своей семьи , выходцев из стран Востока. "На этой замечательной фотографии 16 мужчин и женщин - офицеры спецподразделений ЦАХАЛа и служб безопасности, много рабочих, работников образования, экономистов, фрилансеров и адвокатов - и самая главная из них - Гали Бахарав-Миара, юридический советник правительства".



Миара представился в посте как человек правых взглядов, высокопоставленный член Ликуда, заместитель мэра Явне и обладатель пяти национальных премий в области образования.

"Мне жаль тебя, и я удивляюсь, как никто из представителей Ликуда не заставляет тебя молчать, и почему Охана не удаляет тебя с трибуны", - сказала Миара. "Придет день, и он недалек, и единый народ Израиля удалит тебя и тебе подобных с трибуны Кнессета Израиля и с общественной сцены в Израиле - потому что есть много представителей мизрахи, которыми гордится весь народ Израиля".