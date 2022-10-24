



Риши Сунак: Я удвою наши усилия и укреплю политику полной поддержки Украины

Риши Сунак, бывший британский министр финансов, в понедельник 24 октября стал главным претендентом на пост лидера правящей Консервативной партии, а значит, вероятным следующим премьер-министром Великобритании.



Важнейшей задачей для нового главы правительства в Лондоне станет стабилизация экономики после резких колебаний во время полуторамесячного премьерства Лиз Трасс.



Одним из ключевых направлений внешней политики Британии будет оставаться ответ на войну России против Украины.



Риши Сунак неоднократно обязывался не только сохранять курс, но усиливать поддержку Украины.



"Президент Зеленский, отважные граждане Украины, не сомневайтесь в том, что независимо от того, что произойдет здесь в следующие недели, Соединенное Королевство будет и дальше вашим самым крепким союзником", - провозгласил Сунак в интервью изданию The Sun в июле.



Тогда он обещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра была бы поездка в Киев для проявления полной поддержки украинцам.



"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю ту политику полной поддержки Украины, которую так умело возглавлял Борис Джонсон", - подтвердил Сунак в сообщении в Твиттере 18 июля.



23 октября Риши Сунак счел нужным снова похвалить Бориса Джонсона за то, что "он боролся против Путина и против его варварской войны в Украине".





Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в городе Саутгемптон на юге Англии.



Его родители, имеющие индийские корни, родились на востоке Африки и эмигрировали в Британию в шестидесятых годах.



Риши Сунак получил университетское образование в Оксфорде, работал в банковской отрасли, а затем учился в Стэнфорде в США, где встретил свою будущую жену Нараяну Мурти - дочь состоятельного индийского предпринимателя.



В 2015 Сунака избрали депутатом британского парламента от Консервативной партии.



После 2018 года он работал на нескольких министерских должностях, а с февраля 2020 по июль 2022 был министром финансов Великобритании.

