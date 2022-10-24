



Риши Сунак будет назначен премьер-министром во вторник

Новоизбранный лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак будет назначен премьер-министром 25 октября, сообщает издание Sky News.



По предварительному графику, утром нынешняя британская премьер Лиз Трасс проведет последнее заседание правительства, а в полдень - произнесет прощальную речь на Даунинг-стрит.



После этого Трасс вместе с Риши Сунаком поедут на аудиенцию к британскому королю Чарльзу III, который утвердит увольнение премьера и назначение нового главы правительства. Примерно через полтора часа после выступления Лиз Трасс, Риши Сунак уже в новом статусе произнесет первую речь на Даунинг-стрит.



Напомним, премьер Британии Лиз Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности, и начались выборы нового лидера Консервативной партии.



В понедельник стало известно, что Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру на пост главы тори, в результате чего ее автоматически занял бывший министр финансов Риши Сунак.



42-летний Сунак входит в список 250 самых богатых британцев, в значительной степени он попал туда благодаря жене Акшати Мерти, которая является дочерью индийского бизнесмена-миллиардера Нараяни Мерти.



В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов (последнее он возглавлял с февраля 2020 по июль 2022 года).