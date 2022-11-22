



"Министр Бен-Гвир это как глава Ку-клукс-клана – Генпрокурор"

В воскресенье глава Американского союза реформистского иудаизма заявил, что передача крайне правому лидеру “Оцма Йегудит” Бен-Гвиру должности министра внутренней безопасности сродни “назначению Дэвида Дьюка, одного из глав Ку-клукс-клана, генеральным прокурором”.



“Большинство американских евреев считают невероятным, чтобы кто-то вроде Итамара Бен-Гвира или Бецалеля Смотрича стал лицом и голосом современного Израиля”, – добавил он. “Честно говоря, это пугающая мысль”.



Джейкобс призвал назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу “изучить последствия для Израиля и еврейской диаспоры” включения двух крайне правых законодателей в его кабинет.



Джейкобс ожидает, что назначение Бен-Гвира на пост министра внутренней безопасности, а Смотрича – министром обороны или финансов, скорее всего, столкнется с противодействием со стороны администрации Байдена. Он даже предположил, что Бен-Гвиру могут запретить въезд в США.



“Это большой вопрос, захотят ли люди в Вашингтоне разговаривать с ними”, -- сказал он, отметив, что министерские посты, на которые претендуют два депутата, имеют влияние на вопросы, выходящие за рамки внутренних дел Израиля. “Высокопоставленным чиновникам США будет сложно вести переговоры с правительством, в которое входят Смотрич и Бен-Гвир”.