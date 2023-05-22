



РФ: Зеленский возглавляет “нацистский режим, имеющий кровные связи с Израилем”

Посольство России в Египте заявило, что президент Украины Владимир Зеленский возглавляет нацистский режим, имеющий “кровные связи с Израилем”, в недавно удаленном твите.



“Президент нацистского режима в Киеве имеет кровные связи с Израилем. Он пришел на арабское политическое мероприятие и не только возмутительно солгал о корнях конфликта, но и осмелился осудить нейтральную арабскую позицию по этому вопросу”, – написали в субботу в посольстве в Twitter, ссылаясь на визит Зеленского на саммит Лиги арабских государств в Джидде.



Позже твит был удален, а затем повторно загружен на следующий день, но без упоминания Израиля.



Выступая на саммите, Зеленский сослался на историю вторжений и оккупации арабского мира, заявив, что их народы поймут, что Украина “никогда не подчинится никаким иностранцам или колонизаторам”.



“Вот почему мы сражаемся”, – заявил президент Украины.



Он обрушился с критикой на Иран за поставку ударных беспилотников в Россию и рассказал о притеснениях этнических татар-мусульман, живущих в условиях российской оккупации в Крыму, обвинив некоторых присутствующих в зале в том, что они “закрывают глаза” на нарушения со стороны России, не назвав их.



В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров спровоцировал дипломатический скандал с Израилем после того, как заявил, что “у Гитлера тоже была еврейская кровь” и что “одни из самых злейших антисемитов – евреи”, в попытке оправдать попытки Москвы “денацифицировать” Украину.

Президент России Владимир Путин был вынужден извиниться перед премьер-министром Нафтали Беннетом несколько дней спустя.