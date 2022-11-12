



РФ запретила проход кораблей через Керченский пролив

В Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции проинформировали, что Москва запретила проход кораблей, загруженных не в России, через Керченский пролив.



"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён", — говорится в заявлении управления.

