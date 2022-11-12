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РФ запретила проход кораблей через Керченский пролив
12.11.2022 15:04 Аркадий Бочаровский

РФ запретила проход кораблей через Керченский пролив

В Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции проинформировали, что Москва запретила проход кораблей, загруженных не в России, через Керченский пролив.

"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён", — говорится в заявлении управления.
 

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