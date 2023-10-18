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РФ заговорила об "актах дегуманизации" и потребовала от Израиля доказательства
18.10.2023 08:38 Алина Груднева

РФ заговорила об "актах дегуманизации" и потребовала от Израиля доказательства

Министерство иностранных дел России осудило атаку на больницу в Газе, которую арабский мир приписывает Израилю.

По данным МИД, последняя эскалация является "глобальной катастрофой".

"Россия считает нападение на больницу преступлением и актом дегуманизации", - сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство потребовало от Израиля предоставления спутниковых снимков, доказывающих, что страна не несет ответственности за нападение. Ранее ЦАХАЛ уже представил подтверждения того, что ракета была выпущена палестинскими террористами в направлении Израиля.

А тем временем, зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев, традиционно, обвинил в произошедшем США, возложив на страну вину за удар по больнице.

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