



РФ заговорила об "актах дегуманизации" и потребовала от Израиля доказательства

Министерство иностранных дел России осудило атаку на больницу в Газе, которую арабский мир приписывает Израилю.



По данным МИД, последняя эскалация является "глобальной катастрофой".



"Россия считает нападение на больницу преступлением и актом дегуманизации", - сказано в заявлении.



Внешнеполитическое ведомство потребовало от Израиля предоставления спутниковых снимков, доказывающих, что страна не несет ответственности за нападение. Ранее ЦАХАЛ уже представил подтверждения того, что ракета была выпущена палестинскими террористами в направлении Израиля.



А тем временем, зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев, традиционно, обвинил в произошедшем США, возложив на страну вину за удар по больнице.