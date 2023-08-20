



РФ заблокировала принятие декларации министров цифровой экономики стран G20

Министры цифровой экономики стран G20 в субботу, 19 августа, провели встречу в Индии. В частности, они пообещали защищать права человека и конфиденциальность во время развития цифровой экономики.



Обсуждалось и вторжение РФ в Украину, в частности, его влияние на мировую экономику. Большинство стран решительно осудили войну, но российская делегация заблокировала декларацию встречи с осуждением вторжения, сообщила международная служба японской общественной организации средств массовой информации NHK.



Поскольку РФ отклонила включение пункта с осуждением войны в министерскую декларацию, документ не был принят.



Министры также обсудили, как обеспечить безопасность и экономический рост по мере того, как страны продвигают цифровизацию и расширяют инфраструктуру, правовую базу и коммуникационные сети.