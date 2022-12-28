



РФ высылает литовского дипломата

Россия высылает одного сотрудника посольства Литвы.



Такое объявление сделало министерство иностранных дел РФ.



По данным российского внешнеполитического ведомства, на "ковер" была вызвана временная поверенную в делах Литвы в РФ Юргита Цибулскиене.



"Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сего года сотрудника посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata", – сказано в заявлении.



По данным российского МИД, дипломату придется покинуть территорию РФ в течение 5 дней.

