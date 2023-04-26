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РФ высылает 10 норвежских дипломатов
26.04.2023 14:06 Алина Груднева

РФ высылает 10 норвежских дипломатов

Россия высылает 10 дипломатов из посольства Норвегии в Москве.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Норвегии.

Согласно заявлению российского МИД, их объявят персонами нон грата.

"Сегодня, 26 апреля, был вызван посол Королевства Норвегия Р.Квиле. Ему выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата Военного атташе. Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне", - сказано в заявлении.

Квиле вручили ноту об объявлении в качестве ответной меры. Также ему было заявлено, что последуют "другие меры" в связи с "недружественными действиями Осло", включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан.

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