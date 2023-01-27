



РФ вышла на второе место после КНДР по масштабам зависимости от Китая

РФ вышла на второе место после КНДР по масштабам зависимости от Китая, об этом говорится в сообщении Института конфликтологии и анализа россии "ИКАР"



По итогам 2022 года Китай стал обеспечивать более 40% товарного импорта России, став основным торговым партнером из-за западных санкций. Китайские фирмы заменяют ушедшие западные компании.



Представители высшего военно-политического руководства России и многочисленные пропагандисты системно продвигают тезис о том, что вторжение в Украину не что иное, как борьба за "настоящий суверенитет" России, процесс лишения внешней зависимости. На самом деле, разрыв отношений с Западным миром имеет обратный эффект для России. Страна становится зависимой от одного великого партнера, имеющего свое, отличное от России видение мирового порядка.