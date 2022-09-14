



РФ ввела санкции против 30 подданных Великобритании

Россия расширила свой "стоп-лист" и ввела санкции против 30 подданных Великобритании.



Как заявили в МИДе РФ, санкции были введены против 30 руководителей британских пиар-структур, а также представителей оборонного лобби Великобритании.



В министерстве отметили, что в список тех, кому запрещен въезд в РФ, внесены "такие закоренелые русофобы", как генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.



В МИД РФ подчеркнули, что работа над расширением "стоп-листа" продолжится.