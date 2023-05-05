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РФ вряд ли защитит свои железные дороги от диверсий, — британская разведка
05.05.2023 09:33 Mignews

РФ вряд ли защитит свои железные дороги от диверсий, — британская разведка

В приграничных с Украиной районах России инциденты на железной дороге, очевидно, продолжатся, ведь непросто охранять такую огромную сеть путей. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 мая в Twitter.

Разведка отмечает, что в последнее время возросло количество инцидентов на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах, которые считаются диверсиями неизвестных лиц, и такие случаи почти точно срывали железнодорожные поставки для нужд сил РФ – по крайней мере на короткое время в конкретных местах.

"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", – отмечают в обзоре.
 

 

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