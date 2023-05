В приграничных с Украиной районах России инциденты на железной дороге, очевидно, продолжатся, ведь непросто охранять такую огромную сеть путей. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 мая в Twitter.



Разведка отмечает, что в последнее время возросло количество инцидентов на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах, которые считаются диверсиями неизвестных лиц, и такие случаи почти точно срывали железнодорожные поставки для нужд сил РФ – по крайней мере на короткое время в конкретных местах.



"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", – отмечают в обзоре.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/8PpwOhroef



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pUcat51PJa

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ)

May 5, 2023