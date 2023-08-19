



РФ вербовала украинских беженцев в Польше для диверсий

В Польше разоблачили группу украинских беженцев, завербованных спецслужбами РФ. Они должны были расклеивать пророссийские листовки, следить за перевозкой вооружений в Украину и готовить диверсии на территории Польши. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 18 августа, материале The Washington Post.



По данным польских правоохранителей, в главном управлении генштаба РФ поручали завербованным вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах. Были и более серьезные задачи – пускать под откос поезда, перевозящие оружие в Украину.



В Польше считают, что это представляло наиболее серьезную угрозу со стороны РФ на территории НАТО с начала полномасштабной войны против Украины, отмечает издание.



Среди задержанных – 12 украинских беженцев, один россиянин и три гражданина Беларуси. По данным правоохранителя, участвующего в расследовании, этим наемникам было поручено совершать поджоги и убийства.



По данным Службы внутренней безопасности Польши (ABW), Москва вербовала беженцев, используя, в частности, русскоязычные Телеграмм-каналы. Объявления для потенциальных диверсантов размещались среди предложений о работе и аренде жилья. В объявлениях обещали заплатить за размещение антиамериканских и антинатовских лозунгов. После этого предлагались более сложные задачи за большую плату.



Завербованным платили криптовалютой и банковскими переводами с неотслеживаемых счетов.



Как добавляет издание, обнаружили потенциальных диверсантов случайно: прохожий заметил объектив камеры, выглядывавший из-за кустов на важном участке трассы и сообщил об этом соответствующим органам. Используя данные камер и другую информацию, правоохранители вышли на всю группировку.

