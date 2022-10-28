



РФ: Великобритания и США будут уничтожены “массированными ядерными ударами”

Великобритания и США будут уничтожены “массированными ядерными ударами”, отрепетированными вчера под бдительным присмотром Путина



26 октября Владимир Путин наблюдал за крупными российскими ядерными учениями с участием ракет, самолетов и подводных лодок. Испытания провели после того, как Путин пригрозил Западу своим ядерным арсеналом за поддержку Украины.



По словам полковника Игоря Коротченко, главного редактора журнала “Национальная оборона России”, учения были репетицией массированного удара по США и Великобритании на случай, если они первыми нанесут ядерный удар по России. Полковник заявил российским государственным СМИ, что ответные удары сотрут с лица земли Великобританию и Америку.



Коротченко, сказал, что вчерашние учения ракет, подводных лодок и бомбардировщиков должны были продемонстрировать способность его страны нанести сокрушительный ответный удар, если она когда-либо подвергнется ядерной атаке.



“Если бы удар был нанесен по-настоящему, Великобритания погрузилась бы в Атлантический океан, а вместо США был бы новый военно-морской пролив имени Иосифа Сталина”, – хвастался Коротченко.



Константин Воронцов, заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, заявил ООН, что использование западных спутников для помощи Украине является “чрезвычайно опасной тенденцией”.



“Квазигражданская инфраструктура может быть законной целью для ответного удара”, – заявил Воронцов в ООН, добавив, что использование Западом таких спутников для поддержки Украины было “провокационным”.