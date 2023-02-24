



РФ в ООН обвинила Украину: "руки по локоть в крови"

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил в ответ на обвинения в отношении РФ по поводу годовщины вторжения в Украину.



Он заверил своих коллег в том, что "уничтожение Украины никогда не было целью РФ", а утверждения в обратном якобы являются ложью.



Более того, Небензя заверил в том, что Россия готова к мирным переговорам. Он подчеркнул, что другие сценарии рассматриваться "не будут". Китайская мирная инициатива пришлась россиянам по вкусу, о чем постпред также не забыл упомянуть на заседании.



Не забыл Небензя также обвинить западные страны в том, что те "пытаются представить Украину жертвой агрессии", хотя та якобы "сама напала на жителей Донбасса в 2014 году, а ее руки по локоть в крови и нацистских татуировках".