



РФ усиливает ядерный шантаж перед европейским турне Байдена

Россия усиливает ядерный шантаж в преддверии запланированной президентом США Джо Байденом поездкой в Европу.



По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом свидетельствует старт масштабных ядерных учений в РФ.



"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", - сообщает ГУР.



Разведка уточняет, что в рамках подготовки к учениям ВС РФ проверили систему централизованного боевого управления "Монолит", после чего она была приведена в высшие степени боевой готовности. Экипаж ракетного подводного крейсера проинформирован о боеготовности и возможном выходе в район пуска. Более того, на авиабазе "Тамбов" был развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.



"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, попытка помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - сказано в заявлении.