РФ упрощает условия для вербовки наемников за рубежом
Россияне упрощают меры по вербовке наемников за границей для принятия участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В понедельник российский президент Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".
"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это показывает кадровый голод регулярной армии РФ и свидетельствует о том, что Россия намерена проводить усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.