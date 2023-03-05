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РФ упрощает условия для вербовки наемников за рубежом
05.03.2023 04:32 Наталья Богинская

РФ упрощает условия для вербовки наемников за рубежом

Россияне упрощают меры по вербовке наемников за границей для принятия участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В понедельник российский президент Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".

"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это показывает кадровый голод регулярной армии РФ и свидетельствует о том, что Россия намерена проводить усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
 

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