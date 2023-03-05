



РФ упрощает условия для вербовки наемников за рубежом

Россияне упрощают меры по вербовке наемников за границей для принятия участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



В понедельник российский президент Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".



"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", – говорится в сообщении.



Отмечается, что это показывает кадровый голод регулярной армии РФ и свидетельствует о том, что Россия намерена проводить усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

