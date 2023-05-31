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РФ угрожает Германии "ответом" на решение о закрытии консульств
31.05.2023 20:38 Алина Груднева

РФ угрожает Германии "ответом" на решение о закрытии консульств

Россия пригрозила Германии "ответом" на решение закрыть четыре из пяти консульств в стране и отозвать их лицензии.

В МИД РФ такие действия назвали "провокационными".

"В Берлине пусть даже не сомневаются, что эти необдуманные, провокационные действия не останутся без ответа с нашей стороны", — пригрозили в ведомстве.

В Германии приняли решение закрыть российские консульства после того, как Москва объявила об ограничении количества немецких официальных лиц в РФ до 350 человек.

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