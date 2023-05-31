



РФ угрожает Германии "ответом" на решение о закрытии консульств

Россия пригрозила Германии "ответом" на решение закрыть четыре из пяти консульств в стране и отозвать их лицензии.



В МИД РФ такие действия назвали "провокационными".



"В Берлине пусть даже не сомневаются, что эти необдуманные, провокационные действия не останутся без ответа с нашей стороны", — пригрозили в ведомстве.



В Германии приняли решение закрыть российские консульства после того, как Москва объявила об ограничении количества немецких официальных лиц в РФ до 350 человек.