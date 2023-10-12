



РФ: удары Израиля по Сирии - нарушение норм международного права

Россия осудила авиаудары по Сирии, приписываемые Израилю, назвав это "грубым нарушением норм международного права".



Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел РФ.



"12 октября ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. В результате атаки были повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо. Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета и базовых норм международного права", - сказали в ведомстве.



Информация об авиаударах в Сирии появилась днем, 12 октября. Аэропорты Дамаска и Алеппо после этого приостановили свою работу.