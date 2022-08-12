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РФ требует от США разморозить международные резервы ЦБ Афганистана
12.08.2022 21:47 Александр Юзовский

РФ требует от США разморозить международные резервы ЦБ Афганистана

Посольство РФ в США потребовало от американских властей разморозить все международные резервы центрального банка Афганистана.

Распространенное Центром экономических и политических исследований письмо подписали десятки экономистов из разных стран.

"Мы полностью поддерживаем это обращение, — заявили в посольстве. — Считаем неприемлемой ситуацию, в которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы афганского народа. При этом считаем циничными их попытки торговаться с Кабулом об условиях выделения ему половины суммы".

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