



РФ требует от США предоставить визу для Лаврова

РФ потребовала от США предоставить российской делегации беспрепятственный доступ к участию в Генассамблее ООН. В частности Россия требует предоставить американскую визу министру иностранных дел Сергею Лаврову.



Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.



"Посольство уже обратилось в Белый Дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и немедленно выдать визы министру [иностранных дел] и всем членам российской делегации", — заявил Антонов.