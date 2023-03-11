



РФ созвала Совбез ООН для обсуждения "русофобии"

Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "русофобии", что, по мнению Кремля, не позволяет успешно завершить его военную кампанию против Украины. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица резко отреагировал в Twitter на инициативы Москвы.



"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса"", - пишет Кислица.



Комментируя абсурдность подобной "повестки" страны-агрессора для созыва Совбеза ООН, постпред назвал случай клиническим.



"Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны", - резюмирует дипломат.



Пост в сети Кислица сопроводил пост фрагментом из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" с известной фразой одной из героинь "и тебя вылечат..."