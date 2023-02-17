



РФ снова шантажирует Израиль "делом Сохнута"

Россия вновь начала шантажировать Израиль "делом Сохнута" на фоне вчерашнего официального визита министра иностранных дел Еврейского Государства Эли Коэна в Киев.



По данным Business FM, Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска Минюста РФ о ликвидации офиса еврейского агентства на 20 февраля.



Уточняется, что данное решение было принято в пятницу, 17 февраля, судьей Ольгой Липкиной. Перенос заседания объяснили тем, что истец, таким образом, получит больше времени для того, чтобы уточнить обстоятельства и доводы иска.



"Объявить перерыв до 20 февраля в 9:30", — цитируют ее слова СМИ.



Что примечательно, процесс вокруг российского офиса "Сохнут" стартовал еще 19 августа. Слушания по этому поводу уже откладывались пять раз.