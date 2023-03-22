



РФ разместила на Курилах дивизион береговых ракетных комплексов

Россия перебросила дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион" на один из Курильских островов Парамушир.



По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это является еще одним шагом для укрепления обороны в дальневосточных регионах.



"Для сдерживания России и Китая США значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - сказал Шойгу.



По его словам, "Бастион" укрепит оборону России вокруг цепи Курильских островов. Он также добавил, что в 2023 году ожидается завершение модернизации московской системы ПВО.



