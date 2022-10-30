Новости » Политика
РФ расширила список недружественных стран
30.10.2022 11:04 Ольга Белозерова

РФ расширила список недружественных стран

Правительство РФ расширило список недружественных стран и территорий.

В Кабмине России сообщили, что включили в перечень 11 Британских заморских территорий, которые поддержали санкции, введенные Великобританией. 

В список вошли: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы