



РФ пытается возобновить шпионаж в Европе — Politico

После массовой высылки российских разведчиков, которые работали в Европе под дипломатическим прикрытием, Кремль пытается восстановить шпионскую сеть, чтобы мониторить производство и поставки западных вооружений в Украину, пишет Politico.



Как сообщает издание, с момента вторжения РФ в Украину из Европы, в частности из Франции, Бельгии и Германии, высланы более 400 российских разведчиков, что резко ограничило возможности Кремля для шпионажа.



Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что важной мишенью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы, а приоритетом — мониторинг “производства и поставок западных вооружений в Украину”, поэтому РФ вербует людей везде, где только может.



”Российская военная разведка регулярно собирает тактическую и оперативную разведывательную информацию о военной и гражданской стратегической инфраструктуре в Литве и соседних с Россией странах: от воинских частей до энергетической инфраструктуры”, — уточнил он.



В целом серия арестов по всей Европе, как отмечает Politico, безусловно свидетельствует о решимости России собрать как можно больше информации об оборонных объектах и военных планах НАТО.



