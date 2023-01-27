Новости » Политика
РФ приказала послу Латвии покинуть страну в течение двух недель
27.01.2023 18:21 Ольга Белозерова

РФ приказала послу Латвии покинуть страну в течение двух недель

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на решение Латвии о понижении уровня российско-латвийских дипломатических отношений. 

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Латвии Д.Рутку и выразил протест в связи с вышеупомянутым решением.

"Мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", - заявили в МИД РФ.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы