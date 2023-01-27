



РФ приказала послу Латвии покинуть страну в течение двух недель

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на решение Латвии о понижении уровня российско-латвийских дипломатических отношений.



МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Латвии Д.Рутку и выразил протест в связи с вышеупомянутым решением.



"Мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", - заявили в МИД РФ.



