



РФ потребует репараций для Донбасса от Германии и Франции

ермания и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении минских соглашений. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.



"После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало", - написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Спикер Госдумы отметил, что заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, это не только потеря доверия, но и "преступление, за которое подписанты минских договоренностей - Меркель, [бывший президент Франции Франсуа] Олланд и [бывший президент Украины Петр] Порошенко" - должны ответить.



"С начала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса", - отметил Володин.



Он также считает, что жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями.