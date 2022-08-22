



РФ поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН

Российская сторона поднимет тему убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье на заседании Совбеза ООН, которое состоится 23 августа.

По данным ТАСС, об этом сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

По его словам, убийство Дугиной "демонстрирует характер украинского государства".

"Связь Киева с диверсантами очевидна", - отметил он.

Напомним, что ФСБ объявило гражданку Украины, которая, предположительно находится в Эстонии, "исполнительницей" убийства Дугиной. В России ее причислили к "Азову".

Между тем, в украинском полку заверили, что эта женщина не имеет к нему никакого отношения.