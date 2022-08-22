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РФ поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН
22.08.2022 19:46 Алина Груднева

РФ поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН

Российская сторона поднимет тему убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье на заседании Совбеза ООН, которое состоится 23 августа.

 
По данным ТАСС, об этом сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.
 
По его словам, убийство Дугиной "демонстрирует характер украинского государства".
 
"Связь Киева с диверсантами очевидна", - отметил он.
 
Напомним, что ФСБ объявило гражданку Украины, которая, предположительно находится в Эстонии, "исполнительницей" убийства Дугиной. В России ее причислили к "Азову".
 
Между тем, в украинском полку заверили, что эта женщина не имеет к нему никакого отношения.

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